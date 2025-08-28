Ariana Grande Announces 2026 Arena Tour Across North America and UK

LOS ANGELES (CelebrityAccess) — Award-winning actor and musician Ariana Grande announced she will return to arenas across North America and the UK in 2026.

Produced by Live Nation, the tour is set to kick off with two shows at Oakland Arena on June 6 and 9, followed by stops in major markets including New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Montreal, and Miami. It will conclude with five performances at The O2 in London from August 15–23.

The Eternal Sunshine Tour marks Grande’s first return to the stage in six years. She will tour in support of her seventh studio album, Eternal Sunshine, released on March 8, 2024, via Republic Records, and its follow-up, Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead, released earlier this year with nine bonus tracks and additional new material.

Tickets go on sale Tuesday, September 16, with an artist presale and an O2 Priority presale.

THE ETERNAL SUNSHINE TOUR DATES 2026:

Sat Jun 06 – Oakland, CA – Oakland Arena

Tue Jun 09 – Oakland, CA – Oakland Arena

Sat Jun 13 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Sun Jun 14 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Wed Jun 17 – Los Angeles, CA – Kia Forum

Fri Jun 19 – Los Angeles, CA – Kia Forum

Wed Jun 24 – Austin, TX – Moody Center

Fri Jun 26 – Austin, TX – Moody Center

Tue Jun 30 – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

Thu Jul 02 – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

Mon Jul 06 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Wed Jul 08 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Sun Jul 12 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Mon Jul 13 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Thu Jul 16 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Sat Jul 18 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Wed Jul 22 – Boston, MA – TD Garden

Fri Jul 24 – Boston, MA – TD Garden

Tue Jul 28 – Montreal, QC – Bell Centre

Thu Jul 30 – Montreal, QC – Bell Centre

Mon Aug 03 – Chicago, IL – United Center

Wed Aug 05 – Chicago, IL – United Center

Sat Aug 15 – London, UK – The O2

Sun Aug 16 – London, UK – The O2

Wed Aug 19 – London, UK – The O2

Thu Aug 20 – London, UK – The O2

Sun Aug 23 – London, UK – The O2