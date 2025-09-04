The Bob Lefsetz Podcast: Musician & Songwriter Joe Grushecky

The Original Iron City Houserocker. Joe’s got co-writes on Bruce Springsteen’s latest release.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/joe-grushecky/id1316200737?i=1000724964681
https://open.spotify.com/episode/4uTN2glFpxrgbHnSUDvSVA?si=ub1CSSb8QpmIylHfig3o-A
https://www.iheart.com/podcast/1119-the-bob-lefsetz-podcast-30806836/episode/joe-grushecky-292213555/
https://music.amazon.com/podcasts/9ff4fb19-54d4-41ae-ae7a-8a6f8d3dafa8/episodes/b1618547-2454-4808-8a58-101b590c3208/the-bob-lefsetz-podcast-joe-grushecky