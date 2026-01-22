Harry Styles Sets 2026 Global Return With ‘Together, Together’ Residency; Includes 30-Night Run At Madison Square Garden

LONDON (CelebrityAccess) — Harry Styles has announced plans to return to the stage in 2026 with a major seven-city residency that includes multiple shows at some of the world’s most iconic venues.
Promoted by Live Nation, the Together, Together tour will include 50 stops across Amsterdam, London, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, and Sydney. The residency kicks off on May 16 at Amsterdam’s Johan Cruijff ArenA and concludes December 13 at Accor Stadium in Sydney.
The tour includes a six-night stand at London’s Wembley Stadium and a massive run of 30 shows at Madison Square Garden in New York City from August 26 through October 31.
Special guests include Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, and Skye Newman across select dates.
As part of the tour, Harry Styles has announced multiple charity partners for each set of dates, including the humanitarian organization Choose Love; Music Venue Trust (protecting, expanding, and supporting grassroots music in the UK); and the voter advocacy group HeadCount.
HARRY STYLES: TOGETHER, TOGETHER 2026 TOUR DATES:
Sat May 16 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Sun May 17 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Wed May 20 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Fri May 22 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Sat May 23 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Tue May 26 – Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
Fri Jun 12 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Sat Jun 13 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Wed Jun 17 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Fri Jun 19 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Sat Jun 20 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Tue Jun 23 – London, UK – Wembley Stadium Connected by EE
Fri Jul 17 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS
Sat Jul 18 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS
Fri Jul 31 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros
Sat Aug 01 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros
Wed Aug 26 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Aug 28 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Aug 29 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 02 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 04 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 05 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 09 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 11 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 12 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 16 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 18 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 19 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 23 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Sep 25 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Sep 26 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Sep 30 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 02 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 03 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 07 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 09 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 10 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 14 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 16 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 17 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 21 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 23 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 24 – New York, NY – Madison Square Garden
Wed Oct 28 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Oct 30 – New York, NY – Madison Square Garden
Sat Oct 31 – New York, NY – Madison Square Garden
Fri Nov 27 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sat Nov 28 – Melbourne, AU – Marvel Stadium
Sat Dec 12 – Sydney, AU – Accor Stadium
Sun Dec 13 – Sydney, AU – Accor Stadium