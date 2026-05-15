Worldwide Entertainment Group Signs Veteran Rock Band Adema

Worldwide Entertainment Group (WEG) has officially signed veteran rock band Adema to its roster. Tim Fluckey [Lead vocals, Guitar], Mike Ransom [Lead Guitar, backing vocals], and Dave DeRoo [Bass guitar, backing vocals] make up the band who gave the world hits like “Giving In” and “Immortal.” The band has been recording the their long awaited fifth album, Cruel Machine on Cleopatra Records. Platinum and Billboard Charting Mix Master Engineer David Gnozzi will mix the band’s new album. Gnozzi is the producer and host of YouTube Channel’s Mixbus TV.

“It’s all about a new chapter for Adema. We are all very excited to be a part of it,” – Dave Lory, President of Worldwide Entertainment Group.

Tour dates will include supporting dates in the U.S. with Powerman 5000 and the UK with Soil and Finger Eleven.

05.28.26 OBSERVATORY OC SANTA ANA, CA (Powerman 5000)

05.30.26 BRICK BY BRICK SAN DIEGO, CA (Powerman 5000)

05.31.26 TWIN RIVERS SALOON MODESTO, CA (Powerman 5000)

07.10.26 THE 44 GLENDALE, AZ

07.11.26 LUCKY STRIKE HOLLYWOOD, CA

10.30.26 CHALK BRIGHTON, UK (Soil/Finger Eleven)

10.31.26 KK’S STEEL MILL WOLVERHAMPTON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.01.26 THE ASYLUM KENT, UK (Soil/Finger Eleven)

11.03.26 THE GARAGE GLASGOW, SCO (Soil/Finger Eleven)

11.04.26 DIGITAL NEWCASTLE, UK (Soil/Finger Eleven)

11.05.26 HARD ROCK HELL GREAT YARMOUTH, UK (Soil/Finger Eleven)

11.06.26 ROCK CITY NOTTINGHAM, UL (Soil/Finger Eleven)

11.07.26 O2 RITZ MANCHESTER, UK (Soil/Finger Eleven)

11.08.26 NIGHTRAIN BRADFORD, UK (Soil/Finger Eleven)

11.10.26 THEROADMENDER NORTHAMPTON UK (Soil/Finger Eleven)

11.11.26 THE 1865 SOUTHAMPTON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.12.26 THE FOUNDRY TORQUAY, UK (Soil/Finger Eleven)

11.13.26 O2 ACADEMY BRISTOL BRISTOL, UK (Soil/Finger Eleven)

11.14.26 ELECTRIC BALLROOM LONDON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.15.26 DREAMLAND BALLROOM MARGATE, KENT, UK (Soil/Finger Eleven)

“I’m inspired to be involved in this phase of Adema’s career. They have a passion for the music they create, and it’s special to be a part of,” – Sandy Rizzo, Executive Vice President of Worldwide Entertainment Group

“We’re excited to join forces w/WEG, and have Dave Lory & Sandy Rizzo in our corner! We have known Sandy for over 20 years when we worked w/her during our 1st few years as a band: and it’s great to be united! Excited for what the future holds!” – Dave DeRoo/Adema