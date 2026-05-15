Worldwide Entertainment Group Signs Veteran Rock Band Adema

Stacy Simons Santos  Posted on
Worldwide Entertainment Group (WEG) has officially signed veteran rock band Adema to its roster. Tim Fluckey [Lead vocals, Guitar], Mike Ransom [Lead Guitar, backing vocals], and Dave DeRoo [Bass guitar, backing vocals] make up the band who gave the world hits like “Giving In” and “Immortal.” The band has been recording the their long awaited fifth album, Cruel Machine on Cleopatra Records. Platinum and Billboard Charting Mix Master Engineer David Gnozzi will mix the band’s new album. Gnozzi is the producer and host of YouTube Channel’s Mixbus TV.

“It’s all about a new chapter for Adema. We are all very excited to be a part of it,” – Dave Lory, President of Worldwide Entertainment Group.

Tour dates will include supporting dates in the U.S. with Powerman 5000 and the UK with Soil and Finger Eleven.

Current tour schedule here.

05.28.26     OBSERVATORY OC                          SANTA ANA, CA   (Powerman 5000)

05.30.26     BRICK BY BRICK                              SAN DIEGO, CA  (Powerman 5000)

05.31.26     TWIN RIVERS SALOON                  MODESTO, CA  (Powerman 5000)

07.10.26     THE 44                                                  GLENDALE, AZ

07.11.26    LUCKY STRIKE                                  HOLLYWOOD, CA


10.30.26     CHALK                                      BRIGHTON, UK (Soil/Finger Eleven)

10.31.26     KK’S STEEL MILL                 WOLVERHAMPTON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.01.26     THE ASYLUM                          KENT, UK (Soil/Finger Eleven)

11.03.26     THE GARAGE                          GLASGOW, SCO (Soil/Finger Eleven)

11.04.26     DIGITAL                                    NEWCASTLE, UK (Soil/Finger Eleven)

11.05.26     HARD ROCK HELL                GREAT YARMOUTH, UK (Soil/Finger Eleven)

11.06.26     ROCK CITY                              NOTTINGHAM, UL (Soil/Finger Eleven)

11.07.26     O2 RITZ                                      MANCHESTER, UK (Soil/Finger Eleven)

11.08.26     NIGHTRAIN                              BRADFORD, UK (Soil/Finger Eleven)


11.10.26     THEROADMENDER                NORTHAMPTON  UK (Soil/Finger Eleven)

11.11.26     THE  1865                                   SOUTHAMPTON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.12.26     THE FOUNDRY                        TORQUAY, UK (Soil/Finger Eleven)

11.13.26     O2 ACADEMY BRISTOL        BRISTOL, UK (Soil/Finger Eleven)

11.14.26     ELECTRIC BALLROOM        LONDON, UK (Soil/Finger Eleven)

11.15.26     DREAMLAND BALLROOM  MARGATE, KENT, UK (Soil/Finger Eleven)

“I’m inspired to be involved in this phase of Adema’s career. They have a passion for the music they create, and it’s special to be a part of,” – Sandy Rizzo, Executive Vice President of Worldwide Entertainment Group

“We’re excited to join forces w/WEG, and have Dave Lory & Sandy Rizzo in our corner! We have known Sandy for over 20 years when we worked w/her during our 1st few years as a band: and it’s great to be united! Excited for what the future holds!” – Dave DeRoo/Adema

