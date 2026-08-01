August 2026 Photo Tour

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|Start Date
|Artist
|
Aug
02
2026
|
TD Coliseum
|
Sep
25
2026
|
Ohana Festival
|
Sep
26
2026
|
Ohana Festival
|
Sep
27
2026
|
Oceans Calling Festival
|
Sep
30
2026
|
Landmark Credit Union
Tiavo - Stephan Henkel
Cees (Worldwide)
Dressy Bessy - Michael Lojudice & Chris West (North America)
Eliza McLamb - Chris West (North America)
Gordi - Chris West (North America)
Olivia Barton - Chris West (North America)
The Wildwoods - Chris West (North America)
Quarters - Jason Mageau
Alli Leighann - Liam Sullivan
Clayton Mullen - Virginia Bunetta
Mae Estes - Virginia Bunetta
Amy Shark (Extension)
Jack Johnson (Extension)
Julia Jacklin (Extension)
Lorenzo Sillitto (Extension)
The Temper Trap (Extension)
|Track
|Streams
|SONG/ARTISTby Post Malone
|LISTENS
|#
|TRACK
Peak
|Prev
Streak
|Streams
1
2
|1
|3
|4
|37,091,551
2
1
|1
|1
|10
|34,460,045
3
1
|1
|2
|22
|32,367,995
4
New
|4
|—
|1
|32,277,135
5
–
|2
|5
|48
|31,799,436
6
1
|6
|7
|19
|28,608,645
7
1
|3
|6
|21
|28,369,573
8
|
1
|
Save My Love
Kygo
|
2
|
THE TORTURED POETS DEPARTMENT
Taylor Swift
|
3
|
Dark Matter
Pearl Jam
|
4
|
HERicane
Lucky Daye
|
5
|
Teka (with Peso Pluma)
DJ Snake
|
6
|
REBEL
Anne Wilson
|
7
|
Define My Name
Nas
|
8
|
Wasteland, Baby! (Special Edition)
Hozier