Harry Styles Takes his Love on Tour to Asia in 2023

LONDON (CelebrityAccess) – Due to fan demand, global superstar and heartthrob Harry Styles has announced he’s taking his “Love on Tour” to Asia for 2023 with six newly announced shows across the continent.

The “As It Was” singer sold out all 15 of his dates at Madison Square Garden in NYC over the summer. The entire tour, produced by Live Nation (LN), is a 102-date international global run across 28 countries, including North America, Latin America, Australia, New Zealand, and now Asia.

Fans can sign up for presale tickets for the Asia dates through LN.

Harry Styles Love on Tour Entire Date Schedule

Thu Jan 26 – Los Angeles, CA – Kia Forum is Harry’s House — RESCHEDULED

Fri Jan 27 – Los Angeles, CA – Kia Forum is Harry’s House — RESCHEDULED

Sun Jan 29 – Los Angeles, CA – Kia Forum is Harry’s House — RESCHEDULED

HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2022 LATAM DATES:

Sun Nov 20 – Guadalajara, Mexico – Arena VFG^^

Tue Nov 22 – Monterrey, Mexico – Arena Monterrey ^^

Thu Nov 24 – Mexico City, Mexico – Foro Sol^^

Fri Nov 25 – Mexico City, Mexico – Foro Sol^^

Sun Nov 27 – Bogotá, Columbia – Coliseo Live^^

Tue Nov 29 – Lima, Peru – Estadio Nacional^^

Thu Dec 01 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario de La Florida^^

Sat Dec 03 – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate^^

Sun Dec 04 – Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate^^

Tue Dec 06 – São Paulo, Brazil – Allianz Parque^^

Thu Dec 08 – Rio De Janeiro, Brazil – Área Externa da Jeunesse Arena^^

Sat Dec 10 – Curitiba, Brazil – Pedreira Paulo Leminski^^

Tue Dec 13 – São Paulo, Brazil – Allianz Parque^^

Wed Dec 14 – São Paulo, Brazil – Allianz Parque^^

Support Key

^^Koffee

HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023 AUS + NZ DATES:

Mon Feb 20 – Perth, Australia – HBF Park!

Fri Feb 24 – Melbourne, Australia – Marvel Stadium!

Sat Feb 25 – Melbourne, Australia – Marvel Stadium!

Tue Feb 28 – Gold Coast, Australia – Metricon Stadium!

Fri Mar 3 – Sydney, Australia – Accor Stadium!

Sat Mar 4 – Sydney, Australia – Accor Stadium!

Tue Mar 7 – Auckland, New Zealand – Mt Smart Stadium!



Support Key

!Wet Leg



HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023 ASIA DATES:

Sat Mar 11 – Bangkok, Thailand – Rajamangala Stadium – JUST ADDED

Tue Mar 14 – Manila, Philippines– Philippine Arena — JUST ADDED

Fri Mar 17 – Singapore, Singapore – National Stadium — JUST ADDED

Mon Mar 20 – Seoul, South Korea – KSPO Dome — JUST ADDED

Fri Mar 24 – Tokyo, Japan – Ariake Arena — JUST ADDED

Sat Mar 25 – Tokyo, Japan – Ariake Arena — JUST ADDED

HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023 EU DATES:

Sat May 13 – Horsens, Denmark – CASA Arena!

Sun May 14 – Horsens, Denmark – CASA Arena!

Wed May 17 – Munich, Germany – Olympiastadion!

Thu May 18 – Munich, Germany – Olympiastadion!

Mon May 22 – Coventry, UK – Coventry Building Society Arena!

Tue May 23 – Coventry, UK – Coventry Building Society Arena!

Fri May 26 – Edinburgh, UK – BT Murrayfield Stadium!

Sat May 27 – Edinburgh, UK – BT Murrayfield Stadium!

Thu Jun 1 – Paris, France – Stade De France!

Fri Jun 2 – Paris, France – Stade De France!

Sun Jun 4 – Amsterdam, Netherlands –Johan Cruijff Arena!

Mon Jun 5 – Amsterdam, Netherlands –Johan Cruijff Arena!

Tue Jun 6 – Amsterdam, Netherlands –Johan Cruijff Arena!

Sat Jun 10 – Slane, Ireland – Slane Castle*!

Tue Jun 13 – London, UK – Wembley Stadium!

Wed Jun 14 – London, UK – Wembley Stadium!

Fri Jun 16 – London, UK – Wembley Stadium!

Sat Jun 17 – London, UK – Wembley Stadium!

Tue Jun 20 – Cardiff, UK – Principality Stadium!

Wed Jun 21 – Cardiff, UK – Principality Stadium!

Sat Jun 24 – Werchter, Belgium – Festivalpark!

Tue Jun 27 – Dusseldorf, Germany – MERKUR SPIEL-ARENA!

Wed Jun 28 – Dusseldorf, Germany – MERKUR SPIEL-ARENA!

Sun Jul 2 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy!

Wed Jul 5 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park!

Thu Jul 6 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park!

Sat Jul 8 – Austria, Vienna – Ernst-Happel-Stadion!

Wed Jul 12 – Barcelona, Spain – Estadi Olimpic Lluis Company!

Fri Jul 14 – Madrid, Spain – Nuevo Espacio Mad Cool!

Tue Jul 18 – Lisbon, Portugal – Passeio Maritimo Alges!

Sat Jul 22 – Reggio Emilia, Italy – RCF Arena!



Support Key

*Inhaler

!Wet Leg