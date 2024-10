Summerfest Reveals The Artist Lineup For 2024

MILWAUKEE (CelebrityAccess) — Milwaukee’s Summerfest, by some measures the largest music festival in North America, announced its artist lineup for 2024, with headliners such as Kane Brown, Illenium, Mötley Crüe, Alison Wonderland, and more.

The festival takes place over three weekends, from June 20-22, June 27-29, and July 4-6, 2024 with more than 600 artists scheduled to perform across 12 different stages.

“Our 2024 lineup embodies the essence of what makes Summerfest so special. With a curated selection of artists spanning genres and styles, the festival reflects the vibrancy of today’s music scene,” said Sarah Pancheri, President and CEO of Milwaukee World Festival, Inc. ” With 600 artists at a 75-acre permanent festival park, Summerfest creates a one-of-a-kind environment that our fans look forward to every summer.”

Other artists announced for 2024 include Tyler Childers, Lil Uzi Vert with Lil Yachty, JID, Maroon 5, AJR with Carly Rae Jepsen, Keith Urban, Ivan Cornejo, Bryson Tiller, MUNA, Mt. Joy, David Kushner, Hippo Campus, Jessie Murph, Lil Tecca, Cold War Kids, FLETCHER, Sleater-Kinney, Black Pumas, REO SPEEDWAGON, Umphrey’s McGee, En Vogue, Charles Wesley Godwin, Goo Goo Dolls, Ken Carson, Key Glock, Ethel Cain, The Wallflowers, Taking Back Sunday, Mariah the Scientist, Local Natives, Three Dog Night, and many more.

Tickets for Summerfest are already available with single day passes starting at $28.

SUMMERFEST LINEUP

WEEKEND ONE

American Family Insurance Amphitheater:

· Kane Brown with Kameron Marlowe and Nightly – June 20

· Mötley Crüe with Seether and Buckcherry – June 21

FESTIVAL STAGES:

· GOO GOO DOLLS

· TOOSI

· BLACK PUMAS

· CHELSEA CUTLER

· TAKING BACK SUNDAY

· DAVID KUSHNER

· BRITTANY HOWARD

· O.A.R.

· UMPHREYS MCGEE

· LATIN MAFIA

· KEVIN KAARL

· EN VOGUE

· THREE DOG NIGHT

· GIN BLOSSOMS

· DAWES

· JAMILA WOODS

· BRYCE VINE

· THE WAR & TREATY

· WYATT FLORES

· BETTER THAN EZRA

· ALLEN STONE

· THE 502S

· LILY ROSE

· HERE COME THE MUMMIES

· RESTLESS ROAD

· LUIS FIGUEROA & BRENDA K. STARR – LATIN MUSIC DAY

· BLACK VIOLIN

· SHOVELS & ROPE

· CHANCE PENA

· CITIZEN

· LITTLE RIVER BAND

· TAYLOR BENNETT

· DROWNING POOL

· DOOM FLAMINGO

· ARATH HERCE

· JESUS JONES

· CHARLOTTE CARDIN

· PROXIMA PARADA

· JONAH KAGEN

· LOYAL LOBOS

· VIISI

· ABRAHAM ALEXANDER

· LITTLE STRANGER

· MINDI ABAIR

· JEFFREY OSBORNE

· MODERN ENGLISH

· WINONA FIGHTER

· HANS WILLIAMS

· BROTHER ELSEY

· FIELD GUIDE

· MC4D

· THE PRODUCERS

· MARY SHELLEY

· LILY FITTS

WEEKEND 2

American Family Insurance Amphitheater:

· ILLENIUM – June 27

· Tyler Childers with S.G. Goodman and Adeem the Artist – June 28

· Keith Urban with NEEDTOBREATHE and Alana Springsteen – June 29

FESTIVAL STAGES:

· MUNA

· JESSIE MURPH

· ALLISON WONDERLAND

· KEY GLOCK

· HIPPO CAMPUS

· FLETCHER

· REO SPEEDWAGON

· SLEATER-KINNEY

· THE HOLD STEADY

· BOYS LIKE GIRLS

· CHARLES WESLEY GODWIN

· ST. PAUL & THE BROKEN BONES

· KEN CARSON

· MARIO

· METRIC

· BRISTON MARONEY

· THE CHURCH

· THE AFGHAN WHIGS

· AMOS LEE

· ETHEL CAIN

· K CAMP

· HAWTHORNE HEIGHTS

· HYO

· BIGXTHAPLUG

· FLIPTURN

· MIKE CAMPBELL & THE DIRTY KNOBS

· ANBERLIN

· BRENT COBB

· THE DANDY WARHOLS

· ZIGGY ALBERTS

· MAUDE LATOUR

· DONAVON FRANKENREITER

· XANA

· BRIGITTE CALLS ME BABY

· MATT HANSEN

· maryjo

· CHERRY GLAZERR

· SARAH KINSLEY

· NOLAN TALOR

· CERTIFIED TRAPPER

· BRISCOE

· AUSTIN WILLIAMS

· MO LAWDA & THE HUMBLE

· J STONE

· TRACEY BONHAM

· SAWYER CLIP

· MILLYZ

· GROUPTHERAPY

· CEDRIC BURNSIDE

· BEN CHAPMAN

· MCKINLEY DIXON

· BASSEL & THE SUPERNATURALS

WEEKEND 3

American Family Insurance Amphitheater:

· AJR with Carly Rae Jepsen and mxmtoon – July 4

· Maroon 5 – July 5

· Lil Uzi Vert with Lil Yachty, JID, Rico Nasty & LIHTZ – July 6

FESTIVAL STAGES:

· IVAN CORNEJO

· BRYSON TILLER

· MT. JOY

· LIL TECCA

· CHASE RICE

· LOCAL NATIVES

· COLD WAR KIDS

· MARIAH THE SCIENTIST

· SLEEPING WITH SIRENS

· PAUL CAUTHEN

· JXDN

· AMY GRANT

· BRIAN KELLEY

· THE WALLFLOWERS

· COIN

· EXTREME

· CONNER SMITH

· BODEANS

· DEL WATER GAP

· SET IT OFF

· CIMAFUNK

· SISTER HAZEL

· LIVING COLOUR

· NIKKI LANE

· CRACKER

· DYLAN MARLOWE

· THE BOX TOPS

· DC THE DON

· UPROOTED W/ MICHAEL GLABICKI OF RUSTED ROOT

· KNOX

· ANNE WILSON

· SAY SHE SHE

· TANA

· THE BASEBALL PROJECT

· ASHLAND CRAFT

· ROGER CLYNE & THE PEACEMAKERS

· SEAFORTH

· FIJI BLUE

· GIACOMO TURRA

· ABBY ANDERSON

· COLBY ACUFF

· REYNA TROPICAL

· OXYMORRONS

· Angélica Garcia

· JOHN MORGAN

· TIM MONTANA

· LØLØ

· ALMOST MONDAY

· DOUBLECAMP